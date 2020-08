PJ prende homem suspeito de ter tentado matar a namorada em São Miguel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na ilha de São Miguel, um homem, de 29 anos, suspeito de ter tentado matar a sua namorada, de 25, tendo sido aplicada a prisão preventiva como medida de coação, foi ontem anunciado.

O delito, diz a autoridade em comunicado, ocorreu em 05 de agosto, na residência do detido, para onde a vítima se deslocou.

O homem é suspeito da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

"À chegada, [a vítima] constatou que aquele estava, novamente, sob forte influência de novas substâncias psicoativas, habitualmente designadas por drogas sintéticas. No desenvolvimento daquele contexto gerou-se altercação entre os referidos intervenientes, no decorrer da qual o detido agrediu a vítima com um instrumento de natureza corto-perfurante, atingindo-lhe o tórax", é referido pela PJ.

Uma eventual morte da mulher foi evitada com o seu socorro e encaminhamento para unidade hospitalar.

"O detido, com 29 anos, desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", concretiza a polícia, que não especifica o concelho micaelense em que se verificou a situação.