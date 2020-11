RIR denuncia falta de água em Santo António e São Roque

A falta de água potável no Caminho da Azinhaga e no Bêco do Terraço está a preocupar os moradores que lidam com esta situação há cerca de um mês e tem causado inúmeros transtornos como a impossibilidade de usar as máquinas de lavar roupa e loiça, bem como os esquentadores.

“As pessoas não têm tido água suficiente para os fins domésticos, bem como para tomar banho, e para quem tem filhos em idade escolar, tem sido um sacrifício”, denuncia Roberto Vieira que esteve esta manhã naquelas localidades.

O Coordenador do partido RIR diz ser inadmissível que a Câmara Municipal venha fazendo obras de melhoramento das redes de água potável e em vez de melhorar as condições na distribuição de água esteja a piorar.

Os lesados já fizeram chegar o seu descontentamento junto dos responsáveis da obra, bem como da Câmara Municipal, mas sem qualquer resultado.

Daí que Roberto Vieira se tenha comprometido em “fazer chegar este descontentamento à Câmara Municipal através do Funchal Alerta” e pedir uma solução para esta situação que está a prejudicar muitos agregados familiares.

O Partido lembrou que esta Câmara Municipal tem investido mais em publicidade e festas, do que na resolução dos problemas dos munícipes, sendo este um dos maiores e sem solução à vista, com derrames e perdas de água um pouco por toda a cidade.