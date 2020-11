Amanhã vai faltar água em São Roque

Nesta quinta-feira, dia 19 de Novembro, a Câmara Municipal do Funchal vai realizar uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho da Penteada, na freguesia de São Roque.

A autarquia informa que o abastecimento será afectado na Travessa Água de Mel e no Caminho da Penteada, no troço compreendido entre o Caminho do Olival e o Tecnopolo, entre as 9h e as 17horas.