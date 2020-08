Parque multigeracional e jardim sensorial entre vencedores do orçamento jovem de Gaia

Um parque multigeracional e um jardim sensorial, bem como ideias relacionadas com o meio ambiente e o voluntariado jovem, foram os vencedores do Orçamento Participativo Jovem de Vila Nova de Gaia, revelou hoje a câmara.

De acordo com nota da autarquia de Gaia, o "GOP+Jovem 2020" - que sintetiza o nome "Gaia Orçamento Participativo Jovem 2020" - contou neta edição com 2.355 votos registados de jovens deste concelho do distrito do Porto com idades entre os 13 e os 30 anos.

A autarquia garante que "todos os projetos vencedores vão ser inseridos no orçamento municipal para 2021 e executados nesse mesmo ano", sendo que a edição 2020 contou com um montante total de 240 mil euros, o que se traduz na atribuição de 40 mil euros a cada projeto.

Na área da Criatividade, Cultura e Desporto, os projetos mais votados foram o "Parque Multigeracional de Serzedo", de Mariana Pinho, e o "Jardim Sensorial", de Érica Moreira, com 278 e 211 votos, respetivamente.

Já na área do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, os projetos vencedores foram "Gaia 100 Beatas", de Tatiana Pereira (254 votos), bem como "Município Amigo do Ambiente", de Ângelo Sousa (224 votos).

Quanto à área de Intergeracionalidade e Voluntariado Jovem, saíram vencedores os projetos "Dar Vida aos Anos", de Inês Fernandes (239 votos), e o "Projeto Social STOP Bullying", de Vera Santos (191 votos).

Ao "GOP+Jovem 2020" foram submetidas 98 propostas, sendo 21 delas consideradas elegíveis pela comissão técnica.

Esta iniciativa "pretende reforçar a qualidade da democracia e dos seus instrumentos, valorizando a democracia participativa através do envolvimento dos jovens nos processos de decisão e definição de políticas públicas, favorecendo assim a existência de uma sociedade civil forte e activa", descreve a autarquia de Vila Nova de Gaia, que promete o regresso do GOP em 2021.