Orçamento Participativo do Funchal renova sede dos escuteiros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) conclui, este Verão, mais uma das obras vencedoras do projecto Orçamento Participativo (OP) do Funchal, neste caso, a requalificação da sede dos escuteiros do Agrupamento 432 – Sagrado Coração de Jesus, na freguesia de Santa Maria Maior.

O vereador das Obras Públicas na autarquia, Rúben Abreu, acompanhou a intervenção em causa, que foi distinguida na 2.ª edição do OP Funchal, representando um investimento municipal de cerca de 100 mil euros.

A obra, numa primeira fase, contemplou a restauração do edifício camarário onde está sediado este agrupamento de escuteiros de Santa Maria Maior. Tratando-se de um edifício com muitos anos, cuja degradação era evidente, o orçamento de 100 mil euros definido pelas regras do OP Funchal serviu, desde logo, para devolver a segurança e estabilidade à estrutura edificada" disse.

Foram, assim, executados trabalhos de demolição de interiores e da cobertura da construção existente, desmonte e requalificação de instalações sanitárias, contemplando a adaptação à mobilidade reduzida, recuperação integral da escadaria, requalificação dos revestimentos e pavimentos, instalação de equipamentos de segurança contra incêndio, rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais e instalações eléctricas. A segunda fase da obra, contemplou, por sua vez, trabalhos de serralharia civil e de carpintaria, com novos varandins, corrimões, fechaduras, soalho, rodapés, portão, portas interiores e exteriores, e, por fim, a pintura interior e exterior de todo o edifício.