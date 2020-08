Aquacultura deverá crescer 40% até final do ano

Aquacultura promete crescer 40% este ano. Esta é a notícia em destaque na edição desta segunda-feira. Governo Regional pretende fechar 2020 com uma produção de 1.500 toneladas e defende uma economia azul menos dependente do turismo. Subsector já rende 5 milhões de euros na Madeira mas ainda está a léguas dos 92 milhões facturados pela vizinha Canárias.

Na ressaca do rali, voltámos à estrada e concluímos que a corrida às tascas disfarçou a pandemia. Comerciantes registaram durante o rali a primeira enchente após o desconfinamento, mas o negócio não deslumbrou.

Quem nunca teve dúvidas foi Paulo Fontes: “Sabíamos que era possível”. Em entrevista ao DIÁRIO, o presidente do Club Sports Madeira lamenta que o Rali Vinho Madeira tenha sido “utilizado como trampolim para outras discussões” e orgulha-se de ter organizado “provas com muitos inscritos e muito público, mas cumprindo as regras sanitárias”. Admite que houve excessos, mas nota que “as pessoas estão ávidas de confraternização”.

Hoje, começa a 9ª paralisação decretada este ano pelos estivadores, mas o transporte marítimo para as ilhas está assegurado. Nos próximos dias chegam três cargueiros com mercadorias.

Quem está de volta são os Carreiros do Monte que hoje retomam a actividade de forma “lenta mas segura”.

No Funchal estão reservados 13 milhões para a actividade sénior. Inclusão e apoio à terceira idade terão investimentos para os próximos 10 anos.

A sede dos escuteiros do Imaculado estará pronta a partir do próximo mês. Foi uma obra do Orçamento Participativo. A 3.ª edição está aberta a propostas até 15 de Setembro.

Estas são algumas das notícias que pode ler na íntegra e em exclusivo na edição impressa do seu DIÁRIO.

Boa semana e boas férias se for o caso.

Fique bem!