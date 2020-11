Miguel Albuquerque lamenta falecimento de Laura Tavares

O Governo Regional e o seu Presidente, Miguel Albuquerque, manifestam o mais profundo pesar pelo falecimento, anteontem, em Lisboa, de Laura Maria de Jesus Tavares da Silva, Juíza Conselheira da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, vítima de doença súbita.

Laura Tavares exercia as suas actuais funções na Região desde Maio de 2014 e tinha 64 anos de idade.

O Executivo madeirense vem endereçar à família enlutada os mais sinceros pêsames e associar-se à sua dor, aproveitando para enaltecer a competência da magistrada durante a sua missão na Região, bem como a forma empenhada e colaborante como exerceu o seu magíster, sempre no rigoroso cumprimento da lei, sem nunca esquecer os valores da causa pública.

“É esta ilustre juíza que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em prol da nossa Região”, refere nota de imprensa da presidência do Governo, referindo o percurso notório da Juíza Conselheira.

Laura Maria de Jesus Tavares da Silva era licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1980), foi delegada do Procurador da República em comarcas algarvias e Procuradora da República Coordenadora no Círculo Judicial de Ponta Delgada. Foi ainda Procuradora-Geral Adjunta no TCA Sul. Nos Açores foi também Procuradora-Geral Adjunta na Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, em Ponta Delgada e, em acumulação, Auditora Jurídica do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores.