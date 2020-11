Onze dos 12 novos casos de covid-19 na Madeira são de transmissão local

"Hoje há 12 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 595 casos confirmados de Covid-19 no território regional. Trata-se de 1 caso importado da Região Centro e 11 casos de transmissão local (associados a casos identificados anteriormente)", esclarece a autoridade regional de saúde.

"Hoje há mais 32 casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 421 casos recuperados de COVID-19, havendo agora o registo de 2 óbitos associados à COVID-19 na RAM", relembra as mortes de uma idosa de 97 anos e um outro cidadão de 94 anos.

Em termos de casos activos, estão assim 172, "dos quais 98 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 74 são casos de transmissão local", uma diferença que nas últimas duas semanas tem vindo a diminuir, nomeadamente com cada vez menos casos importados face aos de transmissão local.

Residentes voltam a ser maioria dos casos activos

"Relativamente à residência dos casos ativos, 81 são não-residentes e 91 são residentes na RAM", esclarece o IASAÚDE, sendo que aqui inverte-se a tendência após vários meses em que havia mais não residentes do que residentes. Ontem eram 104 não-residentes e 88 residentes na RAM.

"Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 45 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 123 em alojamento próprio e 4 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19", informa ainda o IASAÚDE. Neste último grupo, é o mesmo número de ontem.

Há ainda a reportar, um total de "13 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24" e as "investigações epidemiológicas estão em curso", garante.