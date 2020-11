Turista resgatado do Cais do Sardinha após sofrer queda

Um cidadão austríaco, de 58 anos, foi resgatado este manhã, na sequência de uma queda sofrida quando se encontrava na zona do Cais do Sardinha, na Ponta de São Lourenço. O homem apresentava fraca mobilidade nos membros inferiores como resultado dessa mesma queda.

Uma embarcação do Sanas Madeira foi a responsável por proceder ao resgate do turistas, em articulação com o SubCentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal. Uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico seguiram na mesma embarcação, tendo embarcado na Quinta do Lorde.

O resgate no Cais do Sardinha aconteceu pelas 10h22 e o desembarque na Quinta do Lorde pelas 10h37. A vítima foi encaminhada para o Centro de Saúde de Machico.