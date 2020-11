PortoBay doa mais de 47 mil euros a sete instituições

Apesar da conjuntura atípica que tem afectado o turismo nacional e internacional, a PortoBay Hotels & Resorts e os seus hóspedes voltaram a unir-se em prol da solidariedade e angariaram cerca de 47.628 euros para a iniciativa HOPE ‘Small Gestures Big Hopes’.

A 8ª campanha terminou no mês de Setembro e reverteu para sete instituições nas localidades onde o grupo se encontra em Portugal, este ano com a inclusão de uma instituição do Porto.

A campanha Hope esteve activa durante 12 meses em todas as unidades do grupo PortoBay e começa sempre com um depósito inicial do grupo hoteleiro, ao qual são somadas as contribuições dos hóspedes. Desta vez, os donativos foram entregues as sete instituições beneficiárias na Madeira, Algarve, Lisboa e Porto.

Este projecto já entregou mais de 436 mil euros desde 2012, ano em que foi criado. Para António Trindade, presidente e CEO do grupo PortoBay, “estar no HOPE é compartilhar uma responsabilidade que está presente no dia a dia de cada um de nós”.

Conheça as instituições beneficiárias:

Associação de Paralisia Cerebral da Madeira – APCM

Dá resposta a jovens e adultos com patologias neuromotoras, dando apoio a cerca de 300 utentes, dos quais 49 em regime residencial. O contributo do HOPE permitiu a aquisição de equipamentos de comunicação, melhoria das acessibilidades do edifício e ampliação da capacidade do Lar Residencial em mais 5 camas e edificação de uma sala de convívio. A verba agora entregue será utilizada para garantir as refeições aos utentes do lar residencial durante o próximo ano.

Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Presta apoio social e assistência ao doente oncológico, em todas as fases da doença. Com a ajuda do HOPE, foi criada uma valência para doentes laringectomizados, apoiado doentes com cancro da mama, através da entrega de kits com próteses e soutiens, reforço a apoio social com a oferta de cabeleiras. No ano passado, esta verba permitiu apoiar a investigação em oncologia através da Bolsa “Rubina Barros”, este ano será destinada a reforçar o apoio social a doentes oncológicos.

Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira – AHSA (Algarve)

Funciona como banco alimentar, vestuário e mobiliário, dá apoio psicossocial e faz visitas e entregas ao domicílio. Presta ainda apoio à terceira idade, dispondo de um centro de dia. O HOPE permitiu mais e melhor apoio alimentar, entrega de brinquedos a crianças, mobiliário, obras de melhoria e aquisição de aparelhos de apoio à estimulação cognitiva e reabilitação.

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – CADIn (Lisboa)

Dedica-se ao tratamento e estudo das perturbações do neurodesenvolvimento infantil. O apoio do HOPE possibilita a terapia regular e continuada a crianças com necessidades educativas especiais provenientes de famílias de famílias com insuficientes recursos económicos. No último ano foram apoiados cerca de 180 utentes.

Comunidade Vida e Paz (Lisboa)

Tem como objetivo criar e dinamizar respostas adequadas às necessidades e potencialidades de pessoas em situação de sem-abrigo ou vulnerabilidade social. O contributo do HOPE possibilitou a criação de um novo posto de atendimento para permitir a intervenção mais eficaz junto das pessoas em situação de sem-abrigo, remodelação do apartamento de Reinserção na Parede, adaptação de um quarto da Comunidade Terapêutica de Fátima destinado a pessoas com mobilidade reduzida. A verba agora entregue será aplicada nos equipamentos das novas instalações do Espaço Aberto ao Diálogo na Amadora.

Comunidade Sant Egidio(Lisboa)

É um movimento internacional de leigos, baseado na oração, na solidariedade, no ecumenismo e diálogo. O contributo do HOPE permitiu criar mais actividades didácticas e culturais às crianças que frequentam as Escolas da Paz em Portugal e Moçambique. Permitiu ainda a realização de palestras para abordar temas como a Pena de Morte, a Migração, os Refugiados e África, bem como apoiar o projecto DREAM, programa da Comunidade de Sant'Egidio criado para lutar pelo direito à saúde, o combate à SIDA e à malnutrição em África.

Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (Porto)

A APLL (Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas), é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sediada no Porto, criada em abril de 2001, por profissionais de saúde, doentes e seus familiares. A APLL, tem desenvolvido um amplo conjunto de atividades cujo objetivo foi, é e será o bem-estar dos doentes, familiares e cuidadores. O apoio do HOPE irá contribuir para um maior apoio para os doentes e famílias mais carenciadas.