Tempestade tropical Theta atinge hoje a Madeira

A Madeira está hoje sob a influência da tempestade tropical Theta que traz períodos de chuva forte a partir da tarde, acompanhados de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o vento soprará moderado (20 a 35 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 65 km/h, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 90 km/ nas zonas montanhosas.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas na costa Sul com três metros de altura, enquanto que na costa Norte a ondulação será mais forte, atingindo os 3,5 metros de altura.