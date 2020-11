Escola Ângelo Augusto da Silva celebra amanhã 42 anos

A Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, também conhecida por Escola da levada, celebra amanhã, 14 de Novembro, 42 anos de vida.

Tudo começou no ano lectivo 1978/79, com pavilhões pré-fabricados e 797 alunos distribuídos por 30 turmas. Desde essa altura, 42 anos se passaram

Armando Barreiro, presidente do Conselho Executivo, deixa uma palavra de agradecimento a todas as gerações de docentes, pessoal não docente, alunos, encarregados de educação que “partilharam, conviveram e construíram ao longo destas décadas a nossa cultura escolar”.

Diz que celebrar este dia numa época difícil, atípica e desafiante é “ homenagear toda a comunidade educativa”.

Considera que a Escola é “uma escola de afectos", com uma dinâmica inclusiva e virada para o futuro”.

Hoje, com 1400 alunos, 210 docentes e 54 funcionários, é “uma Escola de referência na RAM”, diz o presidente, salientando que continuará a trabalhar para que as pessoas possam ser “felizes aqui” e agradece o “trabalho profícuo de todos aqueles que nunca desistiram, que lutam diariamente com atitudes positivas, criativas e críticas”.