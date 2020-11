Cinco números que marcam esta terça-feira

229,3

O Conselho de Governo veio autorizar uma redistribuição dos dinheiros atribuídos ao SESARAM através de contrato-programa. O montante inicialmente previsto, na primeira versão do contrato-programa para 2020, foi exactamente igual ao de 2019: 214,8 milhões de euros. Já em Setembro último, o Governo autorizou o aumento da verba a entregar ao SESARAM, que passou para 229,3 milhões de euros.

130

Aumentam as probabilidades de a Madeira vir a ser atingida, entre a próxima sexta-feira e domingo, pela passagem da tempestade sub tropical Theta. Sobretudo no sábado, que promete ser um dia de temporal com muita chuva, que pode ser persistente e cair de forma moderada a forte, e acompanhada de vento muito forte, que poderá ‘soprar’ de forma constante e com rajadas até aos 130 km/h.

102

No dia 11 de Novembro assinala-se o 102.º aniversário do Armistício, que marca simbolicamente o fim da I Guerra Mundial. Neste âmbito, o Museu Militar da Madeira irá ter patente uma exposição alusiva à data, no Palácio de São Lourenço, entre os dias 11 e 13 de Novembro. A entrada é livre.

57

A freguesia de São Pedro tem, a partir de agora, um Parque Infantil Público remodelado, fruto de um investimento da Câmara Municipal do Funchal na ordem dos 57 mil euros.

40

No Município de Santana há 40 estradas municipais localizadas nas freguesias de São Jorge (12), Ilha (11), Santana (9) e Faial (8) que estarão condicionadas até vésperas do Natal para trabalhos de repavimentação.