Madeira passará a ter 44 postos de colheita nacionais para testes à Covid-19

A Madeira vai aumentar o número de postos de colheita nacionais para a realização dos testes à Covid-19, passando dos 33 actuais para 44.

Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil esteve hoje reunido com os representantes dos seis laboratórios com os quais o Governo Regional tem protocolo activo para assegurar a realização de testes PCR no Continente português a todos os passageiros que pretendem viajar para a Madeira.

Atualmente são 33 os postos de colheitas de amostras para realização do teste PCR à COVID-19, mas em breve essa disponibilidade será aumentada para 44 postos de colheita dispersos por todo o país.

Segundo nota do gabinete de Pedro Ramos, todos os representantes dos laboratórios manifestaram intenção em manter esta parceria com o Governo Regional e em alguns casos irão reforçar o número de postos de colheitas pelo país.

Conheça os protocolos do Governo Regional no continente português:

- Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) em Lisboa (desde o dia 01 de Julho);

- Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra (desde o dia 13 de Julho);

- Administração Regional de Saúde do Norte - ARS Norte - (desde 21 de Julho)

- Centro Hospital Universitário do Algarve e a Universidade do Algarve (desde o dia 06 de Agosto)

- LUMILABO, Laboratório de Análises Clínicas SA, em Lisboa, no Porto e Algarve (desde o dia 01 de Agosto).

- Laboratório AVELAB - Laboratório Médico de Análises Clínicas (desde o dia 01 de Setembro)