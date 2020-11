Aumenta para 30 % a probabilidade da tempestade tropical Theta atingir a Madeira

Segundo a previsão do NHC (Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América), foi atribuída uma probabilidade de 10 a 30% do arquipélago da Madeira ser atingido com vento de intensidade de tempestade tropical, ou seja, vento superior a 63 km/h e inferior a 118 km/h.

Assim, a última previsão do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) prevê “para o arquipélago da Madeira precipitação intensa, por vezes acompanhada de trovoada, entre sábado e segunda-feira. O vento irá soprar do quadrante sul por vezes forte (até 55 km/h), com rajadas até 80 km/h, que poderão alcançar 100 km/h nas zonas montanhosas, em especial na segunda-feira. Relativamente ao estado do mar, prevê-se também um aumento da agitação marítima com ondas de sul que podem atingir os 4 m de altura significativa”, refere o comunicado de hoje relativo à tempestade sub-tropical Theta no arquipélago da Madeira.

O mesmo informa que “às 15:00 UTC do dia 13 de novembro, o centro da tempestade tropical Theta, localizava-se em 31.7°N e 23.8°W, com um valor mínimo de pressão no seu centro de 993 hPa, situando-se cerca de 760 km a Su-Sudeste (SSE) do arquipélago dos Açores e em deslocamento para Este (E), com uma velocidade aproximada de 19 km/h (10 kt). O vento estimado era de 93 km/h (50 kt) com rajadas até 111 km/h (60 kt)”.

O retardar da passagem da tempestade pela Madeira leva o concluir que “a tempestade tropical Theta, que deverá passar a tempestade pós-tropical no dia 16, irá influenciar o estado do tempo no arquipélago da Madeira entre sábado (dia 14) e segunda-feira (dia 16)”.

Adianta também que deverão ser emitidos avisos meteorológicos nas próximas 48h