Alunos requalificam rotunda de S. Pedro com plantas endémicas

A Assembleia Municipal Jovem do Porto Santo, em parceria com os alunos e professores da Escola Prof. Francisco Freitas Branco, realizou hoje uma actividade com vista à requalificação da rotunda de S Pedro, através da plantação de espécies endémicas.

Uma acção que mereceu elogios da presidente da Assembleia Municipal. Fátima Silva destacou o projecto que nasceu no ano lectivo, 2018-19, sob o tema ‘Preservar o ambiente natural do Porto Santo’.

Depois de vários alunos terem trabalhado o tema, através de diversas propostas, a criação de um Jardim Municipal endémico foi a mais votada.

A Rotunda de S Pedro será requalificada através de um projecto que inclui a construção de um moinho de vento e velas em pedra.

A acção realizada pelos jovens porto-santenses contou com a presença do representante gabinete do vice-presidente do governo regional no Porto Santo, Roberto Silva, do presidente da camara municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, de alguns vereadores para além de alunos e professores da escola.