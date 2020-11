Rajadas até 90 km/h e chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada no sábado e domingo

Embora com uma previsão já mais desanuviada e também mais atrasada no tempo em relação ao que chegou a temer-se no início da semana, a passagem pela Madeira da tempestade sub-tropical Theta, sobretudo no sábado e domingo, ainda assim deverá gerar rajadas até 90 km/h e precipitação, que será por vezes forte e acompanhada de trovoada, além de ser também esperada alguma agitação marítima, com ondas de 3 a 4 metros (altura significativa).

Novidade da última actualização e a previsão da Theta passar a tempestade pós-tropical ao início da tarde de domingo, com a esperada diminuição da intensidade do vento.

De acordo com a informação do terceiro comunicado do IPMA relativo à tempestade sub-tropical Theta pelo Arquipélago da Madeira, emitido na última hora, “às 15:00 UTC do dia 12 de Novembro, o centro da tempestade tropical Theta, localizava-se em 31.6°N e 28.8°W, com um valor mínimo de pressão no seu centro de 990 hPa, situando-se cerca de 730 km a Su-Sudoeste (SSW) do arquipélago dos Açores e em deslocamento para Este (E), com uma velocidade aproximada de 19 km/h (10 kt). O vento estimado era de 102 km/h (55 kt) com rajadas até 120 km/h (65 kt)”. Prossegue dando conta que “a tempestade tropical Theta deverá manter estes valores de intensidade do vento nas próximas 48h (até ao dia 14 de Novembro, às 00 UTC), e irá influenciar o estado do tempo no arquipélago da Madeira entre sexta-feira (dia 13) e domingo (dia 15). Prevê-se a passagem a tempestade pós-tropical no dia 15 (domingo) às 12:00 UTC, com diminuição da intensidade do vento”.

Adianta o IPMA que “segundo a previsão do NHC, foi atribuída uma probabilidade de 10 a 20% do arquipélago da Madeira ser atingido com vento de intensidade de tempestade tropical, ou seja, vento superior a 63 km/h (valor médio em 1 minuto de 34 kt)”.

Assim, a previsão mais recente conclui “para sexta-feira, dia 13, vento moderado a forte do quadrante sul até 45 km/h a partir da tarde, com rajadas até 85 km/h nas zonas montanhosas, e períodos de chuva ou aguaceiros. Para sábado e domingo, prevê-se uma intensificação do vento (até 50 km/h com rajadas até 90 km/h) e da precipitação, que será por vezes forte e acompanhada de trovoada. Prevê-se também um aumento da agitação marítima com uma altura significativa das ondas de 3 a 4 metros para o fim do dia 13, de direção oeste/sudoeste (W/SW)”, concretiza o comunicado.