Os números que marcam esta sexta-feira

300 - Mais de 300 desempregados por causa da pandemia estão a ter formação na Escola Agrícola da Madeira. Procuram neste sector que nunca confinou, encontrar a alternativa de trabalho e de sustento

63 - Segundo a previsão do NHC (Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América), foi atribuída uma probabilidade de 10 a 30% do arquipélago da Madeira ser atingido com vento de intensidade de tempestade tropical Theta, ou seja, vento superior a 63 km/h e inferior a 118 km/h

28 – 28 milhões de euros é quanto a Câmara Municipal do Funchal deve à empresa ARM – Águas e Resíduos da Madeira. por causa deste calote, o Grupo Parlamentar do PSD considera que a empresa tem em causa os seus investimentos

14 - O inquérito realizado trimestralmente junto das empresas da Região que desenvolvem a actividade da avicultura industrial, mostra que "entre Janeiro e Setembro de 2020, a produção de ovos rondou os 14 milhões de unidades

10 – A Madeira regista hoje mais 10 novos casos de Covid-19.