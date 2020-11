Madeira regista hoje mais 10 novos casos de covid-19

A Madeira contabiliza esta sexta-feira, 13 de Novembro, mais 10 novos casos de Covid-19. Os dados divulgados pelo IASáude indicam que sete deste novos casos são de transmissão local. Os restantes são provenientes da Polónia (2), e Espanha (1).

No total, de acordo com o boletim diário do IASAÚDE, são 192 os casos activos, dos quais 121 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 71 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 104 são não-residentes e 88 são residentes na RAM.

Neste momento 65 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 123 em alojamento próprio e 4 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19.

Nesta sexta-feira temos 56 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, 2 provenientes da operação de rastreio implementada no Aeroporto da Madeira e 54 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Relativamente a vigilância activa de contactos de casos positivos, 625 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região. No que respeita a vigilância de viajantes, 10430 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No que concerne aos testes para despiste de COVID-19 realizados na RAM, assinala-se que: no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 105386 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 17h30 de hoje. As amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 163479.