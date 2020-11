Céu muito nublado e chuva nesta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira seja um dia de céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros.

Quanto ao vento, vai soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul, tornando-se moderado (25 a 35 km/h) a partir do início da tarde, aumentando para moderado a forte (25 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h a partir do final da tarde.

De recordar que está prevista a passagem da tempestade sub-tropical Theta, ao largo da Madeira, devendo influenciar o estado do tempo até, pelo menos, domingo.

No Funchal, a previsão é semelhante ao resto da ilha, com céu geralmente muito nublado. e períodos de chuva ou aguaceiros.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 metro, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC