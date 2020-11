Escola Jaime Moniz acolhe demonstração do programa 'O Melhor de Mim'

A Escola Secundária Jaime Moniz promoveu recentemente uma demonstração em contexto de sala de aula do Programa ‘O Melhor de MIM’, enquadrado na Academia do Conhecimento da Gulbenkian.

Assim, os alunos de uma turma do 12.º ano do curso de Humanidades, teve a oportunidade de assistir a uma aula diferente, dirigida pelos psicólogos Luís Santos e Carina Nunes, coordenadores na Madeira do projecto patrocinado pela Gulbenkian, em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira.

Os técnicos desenvolveram várias estratégias junto dos alunos, com vista à valorização da autoestima, da afirmação da personalidade e da sensibilização para os valores.

O Programa ‘O Melhor de MIM’ é uma metodologia experimental de intervenção com jovens adolescentes, inspirada em modelos da Psicologia Positiva, entre outros.

De uma forma geral, o Programa está estruturado em 12 sessões grupais, nas quais os jovens exploram a anatomia da felicidade e treinam competências para que construam ativamente o seu bem-estar e floresçam.

A evidência científica corrobora que as atitudes e comportamentos positivos que se desenvolvem na adolescência são um espólio que precisa de ser nutrido para produzir o florescimento ao longo da vida.

Em Portugal, estima-se que apenas 7% da população esteja em florescimento, conceito que aborda o sentir-se bem e funcionar eficazmente.

Apesar de a Felicidade e o Bem-estar psicológico serem temas actuais e com crescente interesse pela população em geral, assim como pela comunidade científica, existem ainda poucos instrumentos e metodologias testadas na população portuguesa.

Vários estabelecimentos de ensino da Madeira são já parceiros do programa que pretende potenciar o que cada indivíduo tem de melhor.