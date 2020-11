Hungria vence Islândia nos descontos e é adversária de Portugal

A Hungria venceu hoje em casa a Islândia por 2-1 e qualificou-se para a fase final do Europeu de futebol de 2020, adiado para 2021, no qual vai disputar o Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e França.

Em encontro da final do 'play-off', golos tardios de Loic Négo, aos 88 minutos, Dominik Szoboszlai, aos 90+2, valeram o triunfo aos magiares, que repetem as presenças de 1964, 1972 e 2016, depois do tento inaugural de Gylfi Sigurdsson, aos 11.

Na última edição conquista por Portugal, a Hungria já tinha sido do grupo da formação lusa, tendo-se, então, registado um empate a três golos, na terceira e última ronda. As duas formações qualificaram-se para os oitavos de final.

A formação lusa estreia-se no Europeu precisamente frente à Hungria, num embate marcado para 15 de junho de 2021, em Budapeste. Em 19, Portugal defronta a Alemanha, em Munique, e, em 23, mede forças com a França, novamente em Budapeste.

Portugal disputa pela oitava vez, e sétima consecutiva, a fase final do Europeu, depois de 1984 (meias-finais), 1996 (quartos de final), 2000 (meias-finais), 2004 (final), 2008 (oitavos de final), 2012 (meias-finais) e 2016 (campeão).

O Europeu de 2020, que se realiza em 12 cidades de 12 países, estava originalmente marcado para o período entre 12 de junho e 12 de julho, mas foi adiado para o próximo ano, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da covid-19.