Albuquerque debate pandemia com Embaixador da Hungria em Portugal

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu hoje, 5 de Novembro, em audiência, o Embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamás Halmai.

Em análise estiveram questões relacionadas com a crise pandémica e com o Plano de Recuperação europeu e ainda com o próximo quadro comunitário de apoio.

O encontro contou ainda com a presença do Cônsul da Hungria na Região, Pedro Ferreira.