PSD faz aprovar mais apoios à Causa Animal no Funchal

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal do Funchal congratulam-se com a proposta que hoje fizeram aprovar relativa ao reforço dos apoios às associações que se dedicam à Causa Animal. No sentido oposto, criticam o chumbo da iniciativa, também proposta pelo PSD e destinada exclusivamente à SPAD.

“Pese embora as alterações que venha a sofrer, a aprovação da nossa proposta – tendente a garantir o reforço dos apoios, a maior divulgação dos animais disponíveis para adopção e, ainda, a autorização de utilização e a assunção de custos relativos à cremação dos animais no Canil Vasco Gil – foi um passo importante para que passemos das intenções às acções e para que este Executivo assuma, efectivamente, o seu compromisso com esta causa, ajudando as associações que, com grande esforço, profissionalismo e abnegação, a ela se dedicam”, referem os vereadores.

O PSD também viu aprovada, por unanimidade, uma proposta de um voto de Louvor a todos os funcionários e instituições que trabalham na área da Causa Animal.

De fora ficou a terceira proposta que os vereadores Social-democratas apresentaram neste âmbito, "especificamente direccionada à Sociedade Protectora dos Animais Domésticos – SPAD, numa postura que é criticada, tanto mais quando esta instituição não aufere de qualquer apoio do Executivo Municipal desde que o mesmo tomou posse".

“Este chumbo à proposta que fizemos relativamente à SPAD leva-nos a crer que existe uma má vontade marcada em auxiliar esta Associação, até porque foi este Executivo que rescindiu, em 2016 e de forma unilateral, a prestação feita pela SPAD no Canil Municipal do Vasco Gil e foi também este Executivo que, desde que entrou em funções na Câmara, não atribuiu qualquer apoio ou auxilio à mesma, mesmo sabendo das dificuldades que atravessa, ora agravadas pela pandemia”, afirmam os vereadores, lamentando que não se tenha tido em conta o número de animais que, neste espaço, são alojados, acompanhados e tratados e, bem assim, o papel que esta Associação tem vindo a desempenhar, particularmente a favor desta Causa no concelho do Funchal.

“Para nós, PSD, a Causa Animal não é mera propaganda política nem muito menos é uma bandeira que se ergue quando dá mais jeito”, remata a vereação do PSD, que faz questão de se mostrar solidária e de reafirmar o seu compromisso com as instituições, sobretudo nos momentos em que estas mais precisam de ajuda”.