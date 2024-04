Francisco Gouveia e Inês Fernandes campeões nacionais de boccia

Francisco Gouveia, na classe BC1, e Inês Fernandes, classe BC5, sagraram-se, este fim-de-semana, campeões nacionais de boccia. Foi uma prestação memorável para a secção de boccia do Sporting Club Santacruzense, com a conquista de dois títulos no Campeonato Nacional Jovem, resultado que é reflexo das condições que o clube tem oferecido, assim como toda a dedicação de atletas, treinador e responsável pela modalidade no emblema de Santa Cruz.

Na classe BC1 o Santacruzense foi dominador, já que Pedro Velosa sagrou-se vice-campeão, enquanto o título foi conquistado por Francisco Gouveia.

Pedro Martins, o quarto atleta do Santacruzense presente na competição, foi 6.º classificado na geral, tendo sido finalista vencido do quadro B.