Governo Regional injecta 161 milhões na economia

Bom dia! O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira avança que o Governo Regional vai injectar 161 milhões na economia. O tecido empresarial absorveu 85% dos apoios públicos durante o primeiro ano de mandato do executivo, sendo que o sector da mobilidade e transportes surge em segundo lugar nos apoios concedidos.

Outros temas em destaque

Quebra acentuada nos contratos para obras públicas. Em Outubro, a adjudicação de maior valor foi para a lavagem de roupa do hospital.

Goleada na 100.ª vitória de Ronaldo pela selecção. O madeirense bateu mais um recorde ao serviço de Portugal, apontando um dos sete golos da vitória no jogo amigável com Andorra.

Covid-19 afecta cada vez mais escolas. Há 18 estabelecimentos com casos activos ou suspeitos de infecção e ontem foram detectadas 15 novas infecções. Fique também a saber que os especialistas avisam que arejamento de espaços interiores não substitui o uso de máscara.

15 novos casos positivos na Madeira e 89 suspeitos Trata-se de cinco casos importados (3 provenientes do Reino Unido, 1 da Alemanha e 1 da Suíça) e 10 casos de transmissão local, todos associados a casos positivos recentemente identificados

Denunciantes do SANAS recuam em tribunal. No campo da justiça, as três testemunhas no caso que envolve Paulo Rosa Gomes mudaram de forma radical a sua opinião. O arguido é acusado do crime de peculato.

