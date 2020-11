Proteção Civil e a PSP em acção de sensibilização junto dos bares de Câmara de Lobos

O Serviço Municipal de Protecção Civil e a PSP estiveram, esta manhã, pela baixa da cidade, numa acção de sensibilização, junto dos comerciantes locais, para a adaptação das novas medidas decorrentes Resolução n.º 839/2020 do Conselho de Governo, em vigor desde o passado dia 6 de Novembro.

A acção incidiu sobre as limitações previstas para os estabelecimentos de restauração, de bebidas e similares, nomeadamente a nível das restrições à capacidade máxima dos espaços, os limites impostos ao número de pessoas por mesa, assim como ao cumprimento das condições higio-sanitárias consagradas em diplomas conexos.

Durante a visita, foi possível verificar que a maioria dos estabelecimentos já cumprem as regras definidas a nível da disponibilização de dispensadores de solução desinfectante à base de álcool à entrada, distanciamento físico ente mesas e uso de máscara. No entanto, e de acordo com as novas regras, os estabelecimentos deverão também garantir a redução em 1/3 da sua capacidade, através da diminuição do número de lugares disponíveis quer no interior quer nas esplanadas dos mesmos.

Até à próxima sexta-feira, a PSP percorrerá todos os estabelecimentos comerciais do concelho numa ação pedagógica, no sentido de sensibilizar para a necessidade de adopção das novas regras decorrentes das normas emanadas pelo IASAÚDE.

Durante a visita, Pedro Coelho alertou os comerciantes para a necessidade de adaptação dos espaços às novas normas, apelando à colaboração dos comerciantes enquanto agentes de saúde pública.

A redução do número de lugares disponíveis é uma medida preferível ao encerramento dos estabelecimentos por via do eventual agravamento da situação. Os estabelecimentos do concelho, na sua generalidade, cumprem já com as regras decorrentes da norma anterior e tenho a certeza que adotarão as novas medidas de forma rápida. Esta não é uma resolução que parte do Município, mas não podíamos deixar de sensibilizar os comerciantes locais para as novas medidas de forma a evitar incumprimentos involuntários que poderão conduzir a contraordenações em caso de fiscalização

E concluiu: “Todos temos a responsabilidade de sermos agentes de saúde pública.