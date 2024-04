Alemanha e França líderes em invenções limpas e sustentáveis na União Europeia

A Alemanha e a França são os países da União Europeia (EU) que mais publicaram invenções limpas e sustentáveis de acordo com um relatório revelado hoje, Dia Mundial da Propriedade Intelectual.

A conclusão faz parte do último relatório conjunto da Organização Europeia de Patentes (OEP) e o Banco Europeu de Investimento (BEI) no qual se revela que, entre 1997 e 2021, foram publicadas mais de 750 mil invenções para tecnologias limpas e sustentáveis, que representa quase 12% do total.

"É uma leitura bem-vinda num contexto de temperaturas recorde e de objetivos de desenvolvimento sustentável cada vez mais urgentes. A proliferação de tecnologias limpas e sustentáveis é a chave para garantir um futuro melhor", revelou o presidente da OEP, António Campinos, em comunicado.

De acordo com o relatório "Financiamento e Comercialização da Inovação em Tecnologias Limpas", de 2016 a 2021, as invenções no domínio das tecnologias limpas aumentaram 33%, com quase 55 mil invenções registadas só em 2021.

Entre 2017 e 2021, os Estados-membros da OEP contribuíram com 27% de todas as invenções de elevado valor no domínio das tecnologias limpas a nível mundial, tal como indica o número de famílias de patentes internacionais (FPI), sendo a Alemanha, a França e o Reino Unido os principais contribuintes regionais.

"A Europa está na vanguarda da inovação no domínio das tecnologias limpas, e um mercado único plenamente operacional na União Europeia é um catalisador para a sua expansão", admitiu, em comunicado, a presidente do BEI, Nadia Calviño.

Mais de 70% das empresas que patenteiam tecnologias limpas e sustentáveis na UE têm menos de 5.000 trabalhadores. Apesar de 29% destas empresas atribuírem prioridade ao mercado nacional, 61% consideram a UE o seu principal mercado futuro.

As tecnologias limpas e sustentáveis englobam um conjunto de soluções destinadas a melhorar a eficiência energética, a utilizar recursos sustentáveis, a reduzir a poluição e os resíduos e a atenuar os impactos adversos das alterações climáticas.

As tecnologias de baixo carbono são as líderes do setor, seguindo-se as soluções de mobilidade limpa, e as alternativas aos plásticos.