Incêndio no antigo AKI deflagrou de madrugada

Um incêndio no antigo armazém/loja da AKI, no Caminho do Poço Barral, foi hoje apagado primeiramente pelos agentes da PSP que foram deslocados para o local e logo de seguida o rescaldo feito pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O fogo foi detectado pelas 2h30 quando o alarme disparou com o fumo, tendo sido detectado o foco de fogo num carrinho de compras que tinha papelão. As causas dessa ocorrência vão ser apuradas uma vez que o edifício tem estado fechado há mais de dois anos.

Os bombeiros empenharam 4 meios e 12 homens.