Bombeiros de Machico testaram negativo à covid-19

Os operacionais dos Bombeiros Municipais de Machico que realizaram teste à covid-19 testaram todos negativo. A informação veiculada pela Protecção Civil Municipal de Machico vem na sequência da testagem a operacionais que estiveram em contacto com um bombeiro que se encontra infectado.

Bombeiro da corporação de Machico com Covid-19 Um dos novos casos de Covid-19 identificados nos últimos dias pelas autoridades de saúde regionais diz respeito a um profissional de saúde que é também bombeiro voluntário na corporação de Machico.

Apesar destes resultados, será mantido o plano de contingência covid-19 para a corporação. Esse documento determina o seguinte:

- Novas escalas de serviço para os operacionais dos BMM a partir do dia 9 novembro 2020;

- Canceladas todas as atividades agendadas nas instalações/ginásio do quartel dos BMM;

- Interdição da visita/ permanência de elementos externos às estruturas Municipal e Regional Proteção Civil, sendo apenas autorizada a permanência de elementos pertencentes aos BMM, SMPC, SRPC,IP-RAM e presidência CMM nas instalações do quartel.

"A estrutura Municipal Protecção Civil de Machico continuará a trabalhar no sentido de salvaguardar e garantir as melhores condições de trabalho a todos os seus operacionais, mantendo a capacidade de resposta operacional nas missões que lhe são confiadas no socorro/segurança da sua população", termina.