Surto leva Nice a encerrar o centro de treinos

O Nice, clube em que atua o futebolista português Rony Lopes, encerrou o seu centro de treinos devido a um surto de covid-19, com a existência de "mais de uma dezena" de casos positivos, revelou hoje o emblema francês.

"Mais de uma dezena de jogadores e membros da equipa profissional do Nice testaram positivo. As equipas jovens também foram afetas e, por isso, o clube tomou a decisão de fechar o centro de treinos. Para evitar a circulação do vírus, os treinos estão cancelados e todas as categorias paralisadas até aos sub-12", anunciou o Nice em comunicado.

O atual oitavo classificado do campeonato francês não divulgou o nome dos jogadores e treinadores infetados com o novo coronavírus, mas Jordan Lotomba, defesa do clube, foi dispensado dos trabalhos da seleção da Suíça devido a ter testado positivo.

O Nice espera reabrir o centro de treinos durante a próxima semana depois de novo testes e de acordo com o protocolo das autoridades de saúde de França.

O internacional português Rony Lopes está a cumprir a primeira temporada no clube, por empréstimo do Sevilha, numa equipa treinada pelo antigo médio Patrick Vieira e que conta ainda com o médio brasileiro Danilo, ex-jogador do Benfica e Sporting de Braga, e com o lateral senegalês Racine Coly, que passou a última temporada no Famalicão.

O próximo encontro do Nice é fora frente ao Marselha, em 21 de novembro, em duelo da 11.ª jornada da liga francesa.

