PSD/Gaula insiste e resolve problema no tanque de água do Pico Norte

Os social-democratas da freguesia de Gaula enaltecem a rapidez com que a ARM conseguiu resolver o problema do reservatório de água situado no Pico Norte daquela freguesia e sublinham a importância do diálogo e da concertação com as entidades, como forma de ultrapassar os constrangimentos e de encontrar as melhores soluções aos problemas da população.

Uma tomada de posição que surge depois do PSD se ter associado, em setembro passado, a um voto de protesto contra esta entidade, a propósito da falta de água que afetava aquela localidade, “voto esse que manifestamos em coerência com aquilo que é a nossa principal prioridade: a defesa dos interesses da nossa comunidade e, não, o ataque político e demagógico que nada traduz nem acrescenta a favor dos cidadãos que aqui vivem”.

Ataque político que consideram inútil quando “nada resolve”, sublinhando que, após esta manifestação, em sede de Assembleia de Freguesia, “o PSD procurou a ARM, deslocaram-se conjuntamente ao local e conseguiram que uma solução, há muito esperada pela população, fosse concretizada”.

“A política tem de estar ao serviço dos cidadãos e este é o exemplo de que, com boa vontade e em articulação, é possível encontrar soluções e é nisso que o PSD está, tal como sempre esteve, concentrado”, rematam.