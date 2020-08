PS exige ao Governo estratégia eficaz para resolver problema da falta de água de rega

O grupo parlamentar do Partido Socialista exige ao Governo Regional uma estratégia eficaz para a resolução do problema da falta de água de rega. Esta manhã, os socialistas estiveram na freguesia de Câmara de Lobos, onde puderam constatar esta problemática junto dos agricultores locais, vincando que há que implementar soluções que sejam capazes de responder a esta questão.

A deputada Sílvia Silva, porta-voz da iniciativa, começou por lembrar que, já em 2015, quando foi anunciada e publicada a Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, a escassez de água era já um dos problemas mais graves indicados, sendo que, passados cinco anos desde a elaboração do documento, não foram feitos grandes avanços nesta matéria.

O Governo continua sem adoptar uma estratégia eficaz de resolução deste problema e continua a apontar acusações para as autarquias e a desculpar-se com o desvio para consumo público

Além disso, acrescentou que, actualmente, devido à quase ausência de turistas, à baixa na restauração e ao encerramento de muitos hotéis, o consumo público deve ser mínimo comparado com outros verões. Isto aliado ao abandono dos terrenos agrícolas, o que, no seu entender, faz questionar "onde anda a água que devia estar a chegar aos agricultores".

Sílvia Silva abordou também o facto de o Governo Regional adiantar que está a tentar resolver o problema através do investimento na construção do túnel do Pedregal, que vai beneficiar cerca de 9 mil explorações na costa sul, entre a Ribeira Brava e Câmara de Lobos. No entanto, a socialista entende que, mais uma vez, não estão devidamente identificadas as reais necessidades dos agricultores, já que, se a Madeira tem cerca de 11 mil explorações activas e se só este túnel vai beneficiar 9 mil explorações, isto significa que existirão explorações inactivas ou abandonadas que terão água e que será desperdiçada, enquanto outras que realmente precisam não terão água suficiente.

"É preciso uma estratégia", sublinhou a socialista.