'Conto Contigo', na Francisco Franco, para recolha de bens alimentares

A Escola Secundária Francisco Franco está a recolher bens alimentares, durante esta semana, para a Cáritas Diocesana do Funchal, no âmbito do projecto 'Conto Contigo'.

A iniciativa solidária é dinamizada por oito turmas da escola e pelo Banco dos Afectos, que integra aquele estabelecimento escolar.

Leite, milho, açúcar, arroz, macarrão/macarronete, massa/entremeio, óleo, papas de Nestum/Cerelac, bolacha Maria, fraldas para bebé, sabão barra e produtos enlatados, são os produtos pedidos pela a organização.

"As coordenadoras do Banco de Afectos, professoras Cristina Pestana e Sandra Freitas, em conjunto com os alunos das turmas 11.º 3; 11.º 4; 11.º 5; 11.º 16; 11.º 17; 12.º 17; 12.º 18 e 12.º 19, que abraçaram esta causa no âmbito do projecto de 'Cidadania e Desenvolvimento', apelam aos directores de turma e às turmas que se interessam pela causa do combate à pobreza, que assola famílias de todos os estratos sociais na Ilha da Madeira, para se juntarem ao movimento, lembrando que, com o pequeno contributo de todos, se pode ajudar a minimizar as dificuldades económicas e sociais de muitas famílias", escreve a escola em comunicado.

Recorde-se que, por esta altura do ano, a Cáritas Diocesana do Funchal realizava uma campanha de recolha de alimentos em todas as lojas Pingo Doce. Este ano, devido à Covid-19, foi criado o projecto 'Conto Contigo' que visa o envolvimento da sociedade civil, em concreto das escolas e dos jovens estudantes, numa recolha de alimentos onde se apela aque cada elemento da comunidade educativa doe um alimento dos acima referenciados.