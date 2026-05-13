Obra inédita sobre famílias Soares e Gordon apresentada no ‘Baltazar Dias’

O livro ‘Vidas, Vivências e Memórias das Famílias Soares e Gordon’ foi apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias, esta tarde, reunindo um extenso trabalho de investigação sobre a história social, económica e cultural da Madeira.

Assinada por Jorge Nuno Soares Gordon e Aires dos Passos Vieira, a obra resultou de dois anos e meio de investigação. Durante a apresentação, Jorge Nuno Soares Gordon destacou o contributo do coautor, classificando o trabalho como “inédito e original”.

A publicação cruza investigação histórica, documental e genealógica, focando-se na ligação das famílias Soares e Gordon à sociedade madeirense entre os séculos XVIII e XX.

Dividido em duas partes, o livro aborda, por um lado, o percurso de Augusto João Soares (1885-1970), com destaque para áreas como a indústria, comércio, fotografia, automobilismo, colecionismo e inovação técnica. Por outro, centra-se na história da família Gordon, especialmente na sua ligação ao comércio do Vinho Madeira, analisando empresas, mercados internacionais e o impacto da atividade vitivinícola na região.

Ao longo da obra são ainda explorados temas como o património, as telecomunicações, a filatelia, a numismática, o associativismo e a memória empresarial da Madeira.

A publicação integra fotografias históricas, documentos de arquivo, mapas, tabelas e referências bibliográficas, reunindo informação até agora dispersa ou pouco conhecida do público.

Segundo os autores, o livro e o museu permitirão que residentes e turistas conheçam de forma mais próxima a vida e as vivências das famílias Soares e Gordon, contribuindo para a valorização da memória histórica da Madeira.