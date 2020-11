Sapadores do Funchal angariam 250 quilos de alimentos para animais

A campanha de angariação de bens alimentares organizada pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores juntou 250 quilos de alimentos variados que serão entregues à Associação Ajuda a Alimentar Cães na próxima terça-feira, 10 de Novembro.

A ‘SNBS Solidário’ decorreu entre os dias 2 e 6 de Novembro para ajudar os animais de companhia desta Associação que goza do carinho e respeito de todos os madeirenses, por ser uma instituição que trabalha de forma voluntária na recolha de animais errantes e nos cuidados veterinários, trabalho amplamente reconhecido pelos entusiastas da causa animal.

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores agradece a todas as pessoas que participaram nesta campanha, nomeadamente aos bombeiros da companhia, aos seus colaboradores, à estrutura do comando, assim como todas as pessoas que prestaram o seu contributo.