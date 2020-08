Tome nota da Agenda deste sábado, 15 de Agosto

- Neste dia de Nossa Senhora do Monte, a eucaristia celebrada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na igreja paroquial do Monte, acontece às 11 horas e conta com as presenças de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e de José Manuel Rodrigues, presidente do Parlamento madeirense.

- À mesma hora, o Secretário Regional de Turismo e Cultura marca presença na sala de exposições temporárias da Casa Colombo- Museu do Porto Santo, na abertura da exposição ‘Depois de Colombo’, de Ricardo Veloza. Trata-se de uma mostra de 64 ampliações fotográficas das obras patentes na Quinta Magnólia – Centro Cultural, bem como duas maquetas da obra não executada “ a vida dos carreiros”.

- Almoço Vínico ‘Dia das Sete Senhoras’, pelas 13 horas, na Quinta do Barbusano, com a actuação de Daniela Washington e Francisco (Groovy Division).

- A Praia do Garajau acolhe os DJs João Canada e Vítor Freitas num evento que arranca às 15h30.

- ‘Bacardi Sunset Sessions’ é o evento disponível no Sai de Baixo - Alto Astral, no Porto Novo, a partir das 16 horas, com a actuação do DJ Nuno Marcial, guitarrista Bruno Lucas (Tin Can Man) e percussionista Carlos Sá. Haverá propostas gastronómicas.

- Chega ao fim o evento Festas Pela Madeira, com transmissão pelas 19 horas, na página do Facebook do portal ‘Naminhaterra’, do espectáculo do cantor Marcelo Camacho,

- ‘Música na Praça’, a partir das 20 horas, em Santa Cruz, com actuação de Marco Vieira.

- Novo concerto no pátio do Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, entre as 20 e as 22 horas.

- Noite de ‘Dr. Why Madeira’, pelas 20h30, na Venda do Pico, na Estrada Comandante Camacho de Freitas.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Family Romance LLC’.

- A partir das 22 horas, o DJ Celso Velosa regressa, uma vez mais, à cabina de som do 23 Vintage Bar.

- GPoint, na promenade do Lido, acolhe a actuação do DJ Jay Williams.

- Festa da Sidra Coral na Cantina El Mexicano, no Centromar, com esplanada e a cozinha aberta (todos os dias) até as 2 horas da manhã. Actuam o MC Dhiago Caldeira e o DJ Paul P. O destaque gastronómico vai para a feijoada brasileira. Durante a tarde há ‘happy hour’ na cerveja e na caipirinha.

- Continua o evento Noites ao Luar com música ao vivo, no Porto Santo Beach Club, que decorrerá regularmente até 29 de Agosto. Neste sábado, pelas 21h30, há ‘Festa da Coral Puro Malte’ com Nicole Reynolds.

- Evento ‘MX Summer Sessions’, na Varanda do Calhau, no Fórum Machico, com o DJ Steve Lui.

- DJ Oxy torna a animar musicalmente festa no espaço La Siesta, no Porto Santo.

- ‘Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino da Madeira: na Zona Disco há concerto com o Quarteto Caio Oliveira feat. Sarah Borges (às 23 horas), além da selecção musical do D Luís Gonçalves; no Garden, actua o DJ Michael C. De salientar que há limitação no número de entradas.