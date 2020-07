Tome nota da agenda deste sábado, dia 1 de Agosto

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, um projecto de intervenção florestal, incidindo numa área de 28,5 hectares, localizado no sítio da Pedra Ruiva, na freguesia da Fajã da Ovelha, Calheta.

A CDU realiza, pelas 10h30, junto à Urbanização do Forte do Porto Novo, na freguesia do Caniço, uma iniciativa política sobre o direito ao saneamento básico.

O Grupo Parlamentar do PSD promove, pelas 11 horas, uma iniciativa, junto ao Centro de Saúde de Santana.

O projecto Franco&Cordofones actua, pelas 20 horas, no Cais do Carvão, no âmbito de uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. O espectáculo será transmitido através das páginas oficiais do município no Facebook (Câmara Municipal do Funchal) e no Instagram (funchal_municipio).

Os DJs Oxy e Vítor Freitas animam o ‘Sunset’, na Praia do Garajau, a partir das 15h30.

Realiza-se o Verão ‘Atlantis’, na Casa das Mudas, concelho da Calheta. O evento que celebra o Verão começa, pelas 18h30.

O DJ Jay Williams anima o evento ‘North Coast Sunset’, a partir das 19h30, no Essência Restaurant & Lounge Bar, na Fajã da Areia, em São Vicente.

Há ‘Música na Praça’, a partir das 20 horas, no Caniço, com Romeu Mota e ainda com Miguel Pires Trio.

Decorre um novo concerto no pátio do Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, entre as 20 e as 22 horas.

É noite de ‘Dr. Why Madeira’, pelas 20h30, na Venda do Pico, na Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Realiza-se mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Liberdade’.

A banda Live Brisk dá concerto, pelas 21 horas, no Terreiro, na Rua Imperatriz D.ª Amélia, Funchal.

A fadista Sofia Ferreira actua, pelas 21 horas, no Porto de Abrigo, em São Vicente.

Há noite de fados no Sabor a Fado, na Zona Velha, com Pedro Marques na viola clássica, Daniel Batista na guitarra portuguesa e as fadistas Alexandra Sousa e Sílvia Pereira. O evento começa às 20 horas.

Sónia Soares protagoniza música ao vivo, pelas 21 horas, na Quinta da Tamargueira - Porto Santo.

Os jardins do Qasbah, no Lido, serão palco do concerto ‘RE.MADE in Portugal’, às 21h30. O evento será protagonizado por Diana Duarte (voz), Tiago Silva (guitarra e voz), Gonçalo Sousa (baixo) e Pedro Temtem (bateria).

O DJ Sil regressa ao Taskaki Klub Kafé, no Porto Santo, para animar o espaço a partir das 22 horas.

A partir das 22 horas, o DJ Celso Velosa regressa uma vez mais à cabina de som do 23 Vintage Bar que se muda para o Café do Teatro.

Noite Latina’ na Cantina El Mexicano, no Centromar, com esplanada e a cozinha aberta (todos os dias) até as 2 horas da manhã. Durante a tarde há ‘happy hour’ na cerveja e na caipirinha.

Acontece o 41.º aniversário do Casino da Madeira, com um programa robusto de animação: 21h30 há cocktail ao ar livre à entrada do espaço, aberto ao público em geral; 21h50 há espectáculo audiovisual na fachada do edifício; às 21h55 haverá fogo-de-artifício; o bolo de aniversário será às 22h10; pelas 23 horas realiza-se o concerto do Sena Colective no Jardim Sul.

Decorre o ‘Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Michael C.