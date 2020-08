Tome nota da agenda deste sábado, dia 8 de Agosto

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, pelas 18h30, na cerimónia de entrega de prémios do Rali, Vinho da Madeira, na Praça do Povo. Neste evento estará também o Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Prada, em representação do Presidente da ALM, José Manuel Rodrigues.

Antes, pelas 16 horas, Albuquerque estará em Santana, na inauguração do restaurante Adega do Compadre.

A CDU realiza, pelas 10h30, no sítio da Lombada, uma iniciativa política sobre a falta de água de rega.

Prossegue o evento 'Festas Pela Madeira', com transmissão, às 19 horas, na página do Facebook da Câmara Municipal do Funchal, do espectáculo de Thelma Relva & Fénix Band.

O Miradouro do Pico dos Barcelos acolhe espectáculo-jantar ‘Noite Mágica’, pelo Mago-Ébom (nome artístico de José Gouveia), entre as 19 e as 23 horas, na Venda do Pico, com entrada paga.

Há ‘Música na Praça’, a partir das 20 horas, na Camacha, com o concerto dos C’Azoada.

A banda Alternative Moments dá concerto, a partir das 20 horas, no Essência Restaurant & Lounge Bar, na Fajã da Areia, em São Vicente.

Realiza-se um novo concerto no pátio do Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, entre as 20 e as 22 horas.

A banda Spot the Difference dá espectáculo, às 20h30, no NAVAL Bar & Restaurant, na Quinta Calaça, no Funchal.

Há para ver mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘A Verdade’.

A banda AOSESSES dá concerto, a partir das 21 horas, na Quinta da Tamargueira - Porto Santo.

A partir das 22 horas, o DJ Celso Velosa regressa uma vez mais à cabina de som do 23 Vintage Bar.

Realiza-se uma 'Noite Funk' na Cantina El Mexicano, no Centromar, com esplanada e a cozinha aberta (todos os dias) até as 2 horas da manhã. Actuam o MC Dhiago Caldeira e o DJ Paul P. O destaque gastronómico vai para a feijoada brasileira. Durante a tarde há ‘happy hour’ na cerveja e na caipirinha.

Arranca o evento 'Noites ao Luar' com música ao vivo, no Porto Santo Beach Club, que decorrerá regularmente até 29 de Agosto. Neste sábado, pelas 21h30, actua Pedro Menezes.

Prossegue mais um ‘Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino, pelas 22 horas, desta feita inspirado na temática ‘Le Freak c’est Chic!’ (dress code é o branco). A Área Disco contará com o DJ Luís Gonçalves e a cabina de som do Garden terá o DJ Michael C.

O DJ Sil estará no Taskaki Klub Kafé, no Porto Santo, para animar noite a partir das 22 horas.

Realiza-se a festa ‘Pit Stop - Vamos Pôr o Jam na Rua’, promovida pelo Grupo Vespas na esplanada da Avenida Sá Carneiro, com o DJ Ricardo Campos. Este evento realiza-se após o fim do Rali Vinho Madeira.