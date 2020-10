Número de advogados da Madeira no nível mais baixo de sete anos

No ano passado, a Madeira tinha 486 profissionais inscritos na Ordem dos Advogados, o que representa o número mais baixo dos últimos sete anos e uma redução de 1,6% face a 2018 (494 advogados). É preciso recuar ao ano de 2012 para encontrar um número mais baixo de advogados inscritos: 422.

Em relação ao indicador do ano passado, 49 eram advogados estagiários (10,1% do total) e com predomínio do sexo feminino neste segmento (55,1% do total de advogados estagiários). Nos restantes 437 inscritos como advogados (89,9% do total), os homens (51,9%) predominavam sobre as mulheres (48,1% do total de advogados).