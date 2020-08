Advogados de Lisboa lucram com desavenças na Madeira

Bom dia! Na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, saiba que há advogados em Lisboa que lucram com as desavenças na Região. O tema que faz manchete no seu matutino explica que nos últimos sete anos os dirigentes de instituições públicas regionais deixaram nos grandes escritórios da capital mais de um milhão de euros. Matéria para ler na página 4.

Outros assuntos em destaque nesta edição

Há 'noites agitadas no Porto Santo'. O assunto que está na ordem do dia, na Ilha Dourada, relata ajuntamentos; multas a pessoas e espaços comerciais; festas ilegais aos fins-de-semana; queixas por falta de apoio e de policiamento. Assim vai o Verão nocturno aqui ao lado.

'Empresas de animação turística denunciam burla'. Empresário holandês está disposto a dialogar, mas os lesados vão levá-lo a tribunal e a Direcção Regional de Turismo vai aplicar multa.

Já pela Fajã da Ovelha há 'Ultimato a autarca'. Gabriel Neto enfrenta pedido de indemnização milionária da 'Amazing Green’. Tudo por causa das acusações sobre uma alegada “usurpação de terras” em zona florestal. Agora tem 15 dias para se retractar.

Por fim, em entrevista ao DIÁRIO, a presidente da Junta de Freguesia do Monte assume que a ajuda alimentar às famílias no Monte triplicou depois dos efeitos da pandemia.