Madeira mantém 123 casos no Boletim da DGS

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) ainda não 'acertou as contas' relativamente à Madeira.

A Região apresenta esta segunda-feira, dia 10 de Agosto, 123 casos no no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado há pouco.

À semelhança do que aconteceu no domingo, o número difere dos últimos dados divulgados pelas autoridades de saúde regionais, que registam já 124 casos positivos confirmados. Ou seja, mais um casos do que a DGS.

Recorde-se que a Madeira registou, ontem,mais um doente recuperado, pelo que neste momento há 25 casos activos a reportar, 99 recuperados e 0 óbitos.

Descarregue aqui o Boletim Epidemiológico da DGS referente ao dia 10 de Agosto de 2020: