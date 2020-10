Sector Empresarial cresce na Madeira

Em 2019, o número de empresas não financeiras na Região Autónoma da Madeira ascendeu a 28.483, mais 2,2% que no ano anterior. Um crescimento que quando comparado com a média nacional, regista uma pequena diminuição.Os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira apontam ainda para um aumento de 6,4% no que diz respeito ao pessoal de serviço, face a 2018, totalizando 79.153 pessoas ao serviço das empresas.

O Volume de Negócios (VVN) das empresas não financeiras regionais também aumentou 13,7% (+4,0% no país), entre 2018 e 2019, para os 5,8 mil milhões de euros. O Valor Acrescentado Bruto (VAB), que grosso modo corresponde à diferença entre a produção e os consumos intermédios, subiu 8,7% (+5,8% no país), ascendendo aos 1,8 mil milhões de euros.

O Excedente Bruto de Exploração (EBE) e o Resultado Líquido do período apresentaram também uma performance positiva face a 2018, crescendo 5,3% e 18,5%, respectivamente, para os 820,4 milhões de euros e 705,9 milhões de euros.

Em 2019, e atendendo à forma jurídica, 92,7% do VAB empresarial foi gerado pelas sociedades e 7,3% pelas empresas individuais. Por dimensão, observa-se que as Pequenas e Médias Empresas (PME) concentraram 73,8% do VAB empresarial, enquanto as 21 empresas de grande dimensão com sede na Região geraram 26,2% da referida variável.

A análise por sector de actividade económica evidencia que o ‘Alojamento, restauração e similares’ é aquele que se destaca como principal gerador do VAB empresarial. Com efeito, este sector concentra 21,5% do VAB (383,9 milhões de euros). Segue-se o ‘Comércio’ com 16,0% (286,2 milhões de euros), a ‘Construção’ com 12,5% (222,1 milhões de euros) e os ‘Transportes e armazenagem’ com 10,3% (183,9 milhões de euros).

A produtividade aparente do trabalho das sociedades não financeiras atingiu 28 570 euros por pessoa ao serviço em 2019, mais 0,8% que no ano anterior (+1,4% no país). A remuneração média anual situou-se nos 13 588 euros por pessoa ao serviço remunerada crescendo 3,3% face ao ano anterior (+3,5% no país).