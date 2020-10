Justiça eleitoral do Brasil identifica mortos e desempregados entre doadores de 3,2ME

A justiça eleitoral brasileira encontrou indícios de fraude no financiamento e prestação de serviços das campanhas para as eleições municipais de novembro, com desempregados e eleitores mortos a doarem 22 milhões de reais (3,2 milhões de euros).

Em causa estão doações, que totalizam cerca de 22 milhões de reais, feitas por quase quatro mil desempregados, eleitores com baixos rendimentos e cidadãos já falecidos, situação que indica uma possível fraude.

Entre os indícios de irregularidades estão ainda 217 empresas cujos sócios têm algum grau de parentesco com os candidatos e 775 prestadores de serviços sem registo de atividade comercial ou cadastro na Receita Federal, órgão que tem como responsabilidade a administração das tributações federais e o controlo aduaneiro, além de atuar no combate à evasão fiscal.

Segundo o TSE, as suspeitas de fraude somam sete mil casos, com as doações feitas por pessoas desempregadas a serem as que mais chamam a atenção, por totalizarem 15,9 milhões de reais (2,3 milhões de euros).

O levantamento faz parte de uma parceria do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que envolve, além do TSE, outros seis órgãos federais. Os dados vão permitir que a Justiça Eleitoral utilize os indícios de fraude como informação de inteligência para a avaliação e julgamento das prestações de contas.

A primeira volta das eleições municipais brasileiras para eleger ou reeleger prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios do país está marcada para 15 de novembro.

Nesse sentido, o plenário do TSE autorizou hoje o envio das Força Armadas para 29 municípios de quatro estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Mato Grosso e Tocantins.

De acordo com o presidente do Tribunal, juiz Luís Roberto Barroso, o envio das tropas para essas regiões deveu-se a histórico de conflitos em sufrágios anteriores; existência de conflito entre fações criminosas; reduzido efetivo de agentes policiais e difícil acesso às localidades em causa.