Porto Santo em destaque no site da UNESCO

É com uma fotografia da ilha do Porto Santo que a UNESCO anuncia, na sua página de Internet, os 25 novos locais que ingressam a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO.

Recorde-se que o Porto Santo foi, ontem, eleito um dos novos locais que passam a integrar a Reserva da Biosfera da Unesco.

Sobre a ilha dourada, que está na mesma lista de outras reservas, como Andorra, Cabo Verde, Grécia, Indonésia ou Maldivas, entre outras, a UNESCO destaca o Porto Santo como “o lar de várias espécies de répteis e mamíferos marinhos, nomeadamente a foca mais rara do mundo, a foca-monge do Mediterrâneo (Monachus monachus) e a tartaruga marinha cabeçuda (Caretta caretta)”, descreve a UNESCO, referindo ainda que a biodiversidade marinha do Porto Santo ainda não foi totalmente catalogada.