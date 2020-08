Porto "Santo" e "seguro"

"Hoje, mais do que nunca, volvidos poucos mais de 600 anos, é importante realçar o legado que recebemos e a ilha que é hoje o Porto Santo. um destino seguro, um dos melhores destinos de praia da Europa, procurado pela sua tranquilidade, segurança, pelo nosso engenho de bem receber, sem criminalidade e sem grandes problemas sociais".

A afirmação é do presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, durante a sua intervenção nas comemorações do Dia da Cidade. Um discurso que enaltece a segurança do destino, sobretudo em tempos de covid-19.

"Tivemos grande destaque na imprensa pela European Best Destinations, pelas revistas Forbes, Volta ao Mundo, e outros órgãos de comunicação social que promoveram a segurança da praia e colocaram o Porto Santo, no top ten europeu, excepcionalmente importante na promoção do nosso destino, nesta fase de Covid-19", reforçou o autarca.

Apesar dos constrangimentos provocado pela pandemia, que prejudicou aquele que se adivinhava como "o melhor ano turístico de sempre", Idalino diz acreditar que "tudo aponta para um cenário de recuperação económica".

Não obstante, realça que isto implica "cumprir as recomendações das autoridades de saúde".

O presidente destacou também a candidatura recentemente aprovada pela UNESCO para a inclusão do Porto Santo na ‘Rede Mundial de Reservas da Biosfera’.

No que toca aos problemas que afectam a Ilha, Idalino aguarda soluções para questões antigas, mas sublinha que é necessário "o envolvimento das instituições locais e regionais".

"É importante que todas as decisões que impliquem a vida do Porto Santo têm de contar sempre com os porto-santenses e com as suas autoridades locais (...) só com o envolvimento das instituições locais e regionais, em prol do bem comum, poderemos ir mais longe", vincou.

O autarca reconheceu ainda a "boa relação de cooperação institucional com o Governo Regional" e reiterou que "o Porto Santo precisa, deste mesmo Governo".