Centro Comunitário do Lugar da Serra apoia 64 pessoas

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou, hoje, o Centro Comunitário do Lugar da Serra, no Campanário.

"Os centros comunitários são espaços de proximidade, de encontro e de construção de relações. Aproximam gerações, ajudam a combater o isolamento e permitem-nos conhecer melhor as necessidades de cada comunidade. É esta capacidade de estar junto das pessoas e de construir respostas com elas que queremos continuar a valorizar", destacou Paula Margarido.

Inaugurado a 10 de Dezembro de 2002, o Centro Comunitário tem inscritas 64 pessoas, sendo 39 adultos, com idades compreendidas entre os 20 e os 84 anos, e 25 são crianças e jovens, entre os 6 e os 17 anos.

A intervenção do Centro assenta numa lógica de parceria e de abertura à comunidade, envolvendo outros centros comunitários do Instituto de Segurança Social da Madeira, autarquias, associações e estabelecimentos de ensino, procurando adequar as iniciativas desenvolvidas às necessidades e características da população local.

Entre as iniciativas desenvolvidas destacam-se os projetos 'Mais Comunidade' e 'Saúde e Bem-estar em 1.º Lugar', orientados para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, a promoção do bem-estar físico e emocional, a melhoria da qualidade de vida e o incentivo a um envelhecimento activo. O programa 'Sabores que Cuidam' procura promover hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis.