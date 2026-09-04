Casa das Mudas procura lugar na final

A Casa das Mudas, na Calheta, disputa amanhã, 5 de Setembro, um lugar na Finalíssima Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, na categoria “Século XXI - Arquitectura Contemporânea”.

O espaço, que acolhe actualmente o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, representa a Região na Meia-Final Nacional, que será transmitida em directo pela TVI.

Da autoria do arquitecto madeirense Paulo David, a Casa das Mudas destaca-se pela integração na paisagem da Calheta e pela utilização do basalto, afirmando-se, mais de duas décadas após a construção, como uma referência da arquitectura contemporânea portuguesa.

A presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, considera a presença nesta fase “um enorme orgulho” e o reconhecimento do investimento e do trabalho desenvolvido ao longo de mais de 20 anos.

A candidatura tem como padrinho Carlos Teles, deputado e antigo presidente da Câmara da Calheta.

As Sociedades de Desenvolvimento apelam à mobilização dos madeirenses para garantir a passagem à Finalíssima. A votação pode ser feita através do número 761 207 142 ou da aplicação TVI Pass.