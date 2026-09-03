Clube de Golf do Santo da Serra nomeado nos World Golf Awards

O Clube de Golf do Santo da Serra volta a afirmar-se entre os nomes de referência do golfe internacional ao ser nomeado para os prestigiados World Golf Awards 2026, desta vez em quatro categorias de âmbito mundial, europeu e nacional.

As nomeações reconhecem diferentes dimensões da identidade e do percurso do Clube, desde a singularidade do seu emblemático Par 3 e a qualidade do campo, ao compromisso com a sustentabilidade e à sua relevância no contexto do golfe português.

O clube está nomeado nas seguintes categorias: World's Best Par 3 Hole 2026; Europe's Best Golf Course 2026; Europe's Best Eco-Friendly Golf Facility 2026; e Portugal's Best Golf Course 2026

Com uma história que remonta a 1937, o Clube de Golf do Santo da Serra é uma das mais emblemáticas instituições do golfe português e uma referência incontornável na Madeira. Implantado numa das paisagens mais características da ilha, o campo combina tradição, identidade e uma forte ligação ao património natural de Santo da Serra.

Para o Clube de Golf do Santo da Serra, estas nomeações representam muito mais do que a possibilidade de conquistar novos prémios.

Representam o reconhecimento de um trabalho desenvolvido diariamente por sócios, direcção, colaboradores, parceiros e todos aqueles que contribuem para a experiência Santo da Serra.

O percurso recente do clube tem sido marcado por sucessivos momentos de reconhecimento internacional, consolidando uma estratégia assente na valorização da qualidade do campo, na sustentabilidade, na experiência dos jogadores e no reforço da presença do CGSS nos principais mercados internacionais de golfe.

Estas quatro nomeações representam um enorme orgulho para o Clube de Golf do Santo da Serra e para toda a Madeira. Ser reconhecido simultaneamente pela qualidade do nosso campo, pela singularidade do nosso Par 3, pelo nosso compromisso ambiental e pelo nosso posicionamento em Portugal demonstra a força e a consistência do caminho que temos vindo a construir. Direcção do Clube de Golf do Santo da Serra

A presença do CGSS nos World Golf Awards contribui também para promover Santo da Serra, Madeira e Portugal junto de uma audiência internacional de jogadores, operadores turísticos, agentes de viagens, meios especializados, parceiros e investidores ligados ao golfe.

Num mercado cada vez mais competitivo, distinções desta natureza assumem um papel relevante na afirmação da Madeira como destino de golfe de excelência, valorizando não apenas os campos, mas todo o território e a experiência turística associada.