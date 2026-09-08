Festival da Madeira inaugurado na quinta-feira em Lisboa

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas inaugura na quinta-feira, 19h30, do Festival da Madeira, no Jardim do Arco do Cego (Metro Saldanha).

Um evento que decorrerá diariamente até ao dia 20 de Setembro, das 12h00 horas às 23h00 horas, integra o programa das Comemorações dos 50 Anos das Autonomias. O Festival da Madeira pretende proporcionar aos visitantes uma oportunidade de conhecer, celebrar e vivenciar a identidade madeirense, através de uma programação dedicada à gastronomia, à cultura e ao artesanato da Região Autónoma da Madeira.

Aberto a toda a comunidade, o evento será um espaço de encontro, partilha e valorização das tradições madeirenses, aproximando a cultura da Madeira dos lisboetas e de todos aqueles que visitam a cidade.

A iniciativa assume também um particular significado no contexto das Comemorações dos 50 Anos das Autonomias, contribuindo para assinalar este marco histórico e reforçar os laços culturais e institucionais entre a Madeira e o restante território nacional.

Para o Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas – Lisboa, Daniel Gonçalves, “a realização deste festival constitui uma oportunidade para celebrar a riqueza e a diversidade da cultura madeirense, promovendo simultaneamente o encontro entre comunidades e a valorização do património cultural português”.

Com esta programação, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas – Lisboa, reforça a aposta na cultura, na tradição e na coesão territorial enquanto instrumento de proximidade, participação e valorização da diversidade cultural portuguesa e convidando-se toda a comunidade a marcar presença no Jardim do Arco do Cego, em Lisboa, e a participar nesta celebração da música, da cultura e das tradições das ilhas da Madeira e Porto Santo.